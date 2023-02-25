Херш заявил, что США не отрицают причастность к подрыву «Северных потоков»

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США не заинтересованы в расследовании подрывов на «Северных потоках» и не планируют предоставлять доказательства своей непричастности. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

— Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются ее опровергать, — заявил журналист в интервью RT.

8 февраля Херш выпустил материал, в котором он расследовал взрывы на «Северных потоках». В нем сказано, что американские водолазы под прикрытием учений НАТО заложили взрывчатку под трубопроводы.

Соединенные Штаты Америки и Норвегия проводят совместные тайные операции еще со времен войны во Вьетнаме. Об этом 22 февраля сообщил Херш. Норвежские моряки еще в 1964 году признавались в участии в связанной с ЦРУ операции у берегов Вьетнама, написал журналист.

Чем известен Сеймур Херш, кто, как и зачем, по его трактовке, совершил диверсию на важнейшей для Европы топливной артерии и что об этом думают в России и на Западе — в материале «Вечерней Москвы».