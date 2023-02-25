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Арестович сообщил о новой угрозе для Украины

Никита Худяков
В мире
Арестович сообщил о новой угрозе для Украины
Фото: YouTube / Alexey Arestovych

Перед Украиной встала новая угроза — потерять время и пойти по ложному пути развития. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович.

— Сейчас у нас набирает обороты идейный конфликт на историческом пути, — считает политик.

По его мнению, Украина может выбрать путь моноэтнической и закрытой страны, от этого и начнутся проблемы. Арестович добавил, что такая страна не сможет существовать долго, передает РИА Новости.

15 февраля Арестович назвал ненавистников русского языка людьми с психологическими отклонениями. По его мнению, нет связи между языком и взглядами его носителя.

6 февраля Арестович сделал другое резонансное заявление. Экс-советник офиса президента Украины предрек своей стране «корейский сценарий». По его мнению, выйти из конфликта получится не так, как в Киеве планировали полгода назад.

Также он заявлял, что гимн Украины является источником «национальной катастрофы». Таким образом Арестович прокомментировал строки «Души и тела свои положим за свободу».

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