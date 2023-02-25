Мишустин утвердил порядок дистанционной продажи рецептурных лекарств

Фото: пресс-служба Госдумы

С 1 марта в России начнется эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. Порядок его проведения в субботу, 25 февраля, утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Эксперимент начнет действовать в Москве, Белгородской и Московской областях и продлится до 1 марта 2026 года.

Принять участие в эксперименте смогут аптеки с заключенным договором на маркетплейсах или собственным сайтом. Они также должны обладать помещениями для хранения сформированных заказов, иметь возможность безопасно и своевременно доставлять лекарства покупателям. Отмечается, что эксперимент пройдет на добровольной основе, передает Telegram-канал правительства РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о системной поддержке столичных производителей медицинских изделий и лекарств. По словам главы города, городское руководство помогает предпринимателям разными способами. К примеру, со стороны властей выдаются субсидии, льготные кредиты и займы. Помимо этого, между бизнесом и городом сегодня заключаются офсетные контракты.