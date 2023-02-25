Трамваи № 50 задерживались в Новосущевском переулке

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москва, Новосущёвский переулок Карта всех событий

В Новосущевском переулке (в районе остановки «ДК МИИТ — Еврейский музей и центр толерантности») задерживаются трамваи № 50. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 25 февраля.

— Маршрут временно изменен. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вскоре стало известно, что движение трамваев на данном участке удалось восстановить.

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, после 21:00 не будет ходить по своему маршруту трамвай № 6. Вместо трамваев пассажиры смогут воспользоваться автобусом № 06, который будет курсировать от метро «Сокол» (Гидропроект) до остановки «Братцево».

На Лодочной улице нет оборудованных автобусных остановок, поэтому автобусы № 06 не будут останавливаться между остановками «Улица Мещерякова» и «Сходненская улица».