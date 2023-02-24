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Трамвай № 6 не будет ходить 25 и 26 февраля в вечернее время

Евгений Жуков
Город
Трамвай № 6 не будет ходить 25 и 26 февраля в вечернее время
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В субботу и воскресенье, 25 и 26 февраля, после 21:00 не будет ходить по своему маршруту трамвай № 6. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Вместо трамваев жители столицы смогут воспользоваться автобусом № 06, который будет курсировать от метро «Сокол» (Гидропроект) до остановки «Братцево».

— Обращаем внимание, что на Лодочной улице нет оборудованных автобусных остановок, поэтому автобусы № 06 не будут останавливаться между остановками «Улица Мещерякова» и «Сходненская улица», — говорится в сообщении.

Изменения связаны с ремонтными работами на разворотном кольце «Братцево». Они будут проводиться исключительно вечером по выходным, поскольку в это время пассажиропоток существенно снижается. В будние дни трамваи продолжат ходить согласно стандартному графику, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Трамвай № 6 не будет ходить 25 и 26 февраля в вечернее время Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Помимо этого, с 25 февраля автобусные маршруты между Троицком и Подольском будут изменены. Это коснется автобусов № 531, 874, 874к и 1024.

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