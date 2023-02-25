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Альпинист погиб при восхождении на Эльбрус

Евгений Белоусов
Происшествия
Альпинист погиб при восхождении на Эльбрус
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Участник восхождения на Эльбрус из Читы умер на высоте 4,8 тысячи метров над уровнем моря на склоне горы. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Уточняется, что причиной смерти альпиниста 1964 года рождения, по предварительной информации, стал сердечный приступ. Погибший был членом группы из пяти человек.

В настоящее время для их эвакуации выдвинулись три спасателя Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС, отмечается на сайте министерства.

Осенью прошлого года 9 из 12 членов туристического отряда погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке. Вместе с двумя гидами они начали восхождение на вулкан 2 сентября с высоты 3,3 тысячи метров.

Некоторое время спустя один из гидов связался со спасателями и сообщил, что на высоте 4,2 тысячи метров пятеро человек сорвались и погибли.

Позже стало известно о смерти еще четырех туристов. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

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