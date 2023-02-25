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Политолог Журавлев: США готовятся развивать конфликт в другой точке земного шара

Игорь Синельников

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Политолог Журавлев: США готовятся развивать конфликт в другой точке земного шара
Фото: shutterstock

Политолог Дмитрий Журавлев заявил «Вечерней Москве», что США готовятся развивать конфликт еще в одной точке мира.

— Я так понимаю, что у президента США Джо Байдена на руках еще и Тайвань. Штаты готовятся развивать конфликт в другой точке земного шара, — сказал специалист.

По мнению эксперта, американцы, в отличие от своих властей, боятся внешнего мира и хотят гарантий безопасности от президента. Байдену в преддверии выборов важно показать, что Белый дом способен защитить народ от внешних вызовов, продолжил политолог.

— Это значит — заключить мир в одном месте и «показать козу» в другом, — резюмировал Журавлев.

Политолог также в беседе с «ВМ» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Эта задача стоит у них как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически. В частности, поставки западного вооружения в ВСУ ограничены из-за того, что на протяжении последних десятилетий Запад снижал производство оружия, пояснил эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля заявил, что его страна готовится к вооруженному захвату Крыма. При этом он не указал каких-либо конкретных сроков предполагаемой операции.

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