Сергей Собянин: В 2022 году столичные производители поставили на молочные кухни Москвы по офсетному контракту около 50 тысяч тонн продукции

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В городе наладили собственное производство сухих молочных смесей, ими обеспечат молочные кухни столицы. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Решить важную для столицы задачу помог офсетный контракт. Суть такого договора проста: инвесторы вкладывают деньги в строительство или модернизацию производства, а город гарантирует закупку их продукции, — сказал он.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В 2022 году в рамках офсета на столичные молочные кухни поставили около 50 тысяч тонн продукции. Кроме сухих смесей, на молочные кухни поставляли соки, каши, творог, фруктовые пюре и прочее, написал Собянин в Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что офсетный контракт со столичными молокозаводами был заключен в 2020 году и позволил создать локальное производство продуктов питания для городских молочных кухонь, в том числе сухих молочных смесей, которые раньше приходилось закупать в других регионах России и в Белоруссии.