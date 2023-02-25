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Скорость на участках МКАД после переразметки выросла до 35 процентов

Евгений Белоусов
Город
Скорость на участках МКАД после переразметки выросла до 35 процентов
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

После переразметки скорость на участках МКАД выросла до 35 процентов. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Добавили ряд на участке Лермонтовского проспекта, чтобы исключить эффект «бутылочного горлышка». Добавили шестую переходно-скоростную полосу для въезда и выезда из поселка Нагорное — движение на внешней стороне 88-го километра МКАД разгрузилось на 15 процентов, — говорится в сообщении.

Кроме того, были «прикрыты» выезды с Мякининского проезда и улицы Маршала Катукова дополнительной полосой для безопасного съезда.

Всего за 2022 год было реализовано 153 проекта по переразметке проблемных участков МКАД, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что по МКАД ежедневно передвигается более миллиона машин. По его словам, изменение дорожной разметки помогает сделать автодорогу безопаснее и быстрее.

Также Собянин сообщил, что строительство МСД завершится уже в 2023 году. Создание МСД и Южной рокады завершит формирование системы хордовых магистралей столицы — по сути, Четвертого транспортного кольца в средней части города.

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