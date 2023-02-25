Движение на МЦД-2 затруднено из-за повреждения контактного провода

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Движение на МЦД-2 и Курском направлении на участке Люблино — Москва-Товарная затруднено. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На D2 и Курском направлении на участке Люблино — Москва-Товарная затруднено движение из-за повреждения контактного провода, — говорится в сообщении.

Поезда будут следовать в обе стороны по пути в область. Для возобновления движения по обоим путям принимаются все необходимые меры, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

10 февраля на центральном участке Арбатско-Покровской линии человек упал на рельсы, из-за этого интервалы движения поездов были временно увеличены. Позже стало известно, что движение на линии удалось ввести в график.

Похожий случай произошел 10 февраля и на Таганско-Краснопресненской линии. Тогда интервалы движения поездов были увеличены по аналогичной причине.