Фанаты ФК «Волга» бросили во время матча банан в бразильца Вендела из «Зенита»

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Фанаты бросили банан в бразильского полузащитника петербургского «Зенита» Вендела. Инцидент произошел во время матча между «Волгой» и «Зенитом» в Ульяновске в рамках Кубка России.

— Фанаты бросили в игрока бананом? Я могу только сочувствовать человеческой глупости! — сказал агент полузащитника «Зенита» Тьяго Рибейро.

В игрока швырнули банан с трибун, когда Вендел уходил с поля во время замены. Инцидент вызвал волну возмущения.

Так, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал найти виновного в этой выходке, назвав того расистом. Позже стало известно, что этот эпизод будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета РФС, передает Sport24.

В декабре 2022 года шестерых футболистов клубов «Спартак» и «Зенит» дисквалифицировали на шесть матчей Кубка России за участие в драке в игре последнего тура группового этапа турнира.

Нападающий «Спартака» Александр Соболев принес извинения за драку после матча и объяснил, почему стал ее участником. Он отметил, что зачинщиками потасовки стали игроки из команды противника.