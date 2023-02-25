США расширили экспортные запреты в Россию по смартфонам и кофемашинам

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США расширили экспортные ограничения в отношении России. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в пресс-службе американского Минторга.

Ограничения затронут 276 кодов товарной номенклатуры: вентиляторы, кондиционеры воздуха оптовой стоимостью более 750 долларов в США, холодильники дороже той же суммы, посудомоечные машины, электронные весы дороже 100 долларов, принтеры дороже 300 долларов, бытовые кофемашины, электрические тостеры, смартфоны дороже 300 долларов и прочее, передает РБК.

Соединенные Штаты 26 января ввели санкции против вице-премьера России, руководителя Минпромторга Дениса Мантурова и главы Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, министерство ввело ограничительные меры против бизнесмена Сергея Адоньева.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, правительство США признало, что российская экономика продемонстрировала определенную устойчивость к введенным против нее санкциям.