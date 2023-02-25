Суд в Петербурге арестовал стрелявшего в омоновца мужчину на два месяца

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Тиграна Хачикяна, ранившего в живот из ружья омоновца у Гостиного двора. Об этом в субботу, 25 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

— Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тиграна Хачикяна, — говорится в сообщении.

Речь идет об инциденте, случившемся накануне в центре Санкт-Петербурга. Утром 24 февраля около входа на станцию метро «Гостиный Двор» мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавшего госпитализировали, в данный момент ему оказывается квалифицированная помощь.

По предварительным данным, 50-летний уроженец Узбекистана Хачикян подготовил два помповых ружья, а также необходимые к ним боеприпасы и два коктейля Молотова. Помимо этого, злоумышленник взял с собой музыкальную колонку.