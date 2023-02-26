Захарова заявила, что протесты в годовщину СВО на Западе обернулись против организаторов

Фото: МИД РФ

Акции в западных странах в поддержку Украины в годовщину специальной военной операции РФ сыграли против их организаторов, уверена официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российский дипломат обратила внимание на публикацию российского посольства в Германии, где заявили, что установка у стен здания дипмиссии в Берлине подбитого российского танка не встретила поддержки граждан ФРГ.

По ее словам, на акции по всему миру 24 февраля западные страны и киевские власти потратили миллионы, но большая часть из этих денег «была разворована».

— На остаток слепили инсталляций - и получилось настолько бездарно, что сыграло против них самих же, — написала Захарова на своем канале в Telegram.

Накануне жители Берлина превратили акцию проукраинских активистов в поддержку Вооруженных сил Украины в мирный протест. По мнению украинского посла в ФРГ Алексея Макеева данный перформанс должен был напомнить немцам о «важности победы Украины в конфликте с Россией».

В результате мероприятие пошло не по плану организаторов, поскольку многие пришедшие к танку жители Берлина выступили с критикой военной поддержки ВСУ и завалили боевую машину цветами