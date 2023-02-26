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Канадцы прогнали Трюдо со сцены после националистического лозунга

Егор Провоторов
В мире
Канадцы прогнали Трюдо со сцены после националистического лозунга
Фото: pm.gc.ca

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подвергся публичному осуждению со стороны населения собственного государства. Поводом тому послужил националистический лозунг, который позволил себе глава канадского кабмина.

Местная пресса опубликовала кадры выступления Трюдо в городе Торонто. В начале своей речи политик подчеркнул, что Канада остается с Украиной. Затем премьер проскандировал нацистский лозунг «Слава Украине!». Однако вместо поддержки народа политик был освистан.

Закончить свою речь Джастину Трюдо слушатели так и не дали. Из толпы слышалась нецензурная брань. Канадцы прямым текстом и в грубой форме посылали канадского премьера «куда подальше», пишет «Российская газета».

В минувшую пятницу, 24 февраля, Трюдо заявил, что Канада ввела санкции в отношении 129 физических и 63 юридических лиц из России, в том числе заместителей главы российского правительства Михаила Мишустина. Премьер добавил, что Оттава также запретила экспорт в Россию некоторых видов химикатов, которые используются для производства электроники

Национализм Украина Джастин Трюдо лозунги Канада
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