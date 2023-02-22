Глава МИД Словакии послал матом Орбана за позицию по Украине

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Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поддержку России. Об этом сообщает издание pluska.sk.

— У меня есть только одно послание для соратников (президента России — прим. «ВМ») Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и Высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, — заявил он.

Так, в конце обращения политик выругался в адрес Орбана из-за его пророссийской позиции. Евросоюз един в оказании помощи Киеву, только Венгрия «стоит в стороне», цитирует Качера издание.

9 февраля глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш сообщил, что Венгрия не ратифицирует членство Украины в Европейском союзе (ЕС), пока не будет решена проблема с притеснением венгерского национального меньшинства в Закарпатье. По его словам, украинские законы об образовании и языке далеки от европейских стандартов.

До этого Орбан поставил под вопрос возможность дальнейшего существования Украины как суверенного государства. Он считает, что время сегодня на стороне Москвы. Это, в свою очередь, повышает шансы на проигрыш Киева в конфликте.