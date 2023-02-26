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Авербух организовал поддержку Костомарова в своем гастрольном туре

Егор Провоторов
Общество
Авербух организовал поддержку Костомарова в своем гастрольном туре
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Известный российский фигурист и продюсер Илья Авербух выступил в поддержку двукратного чемпиона мира Романа Костомарова и его родственников во время ледового шоу. Спортсмен организовал тур по России, в рамках которого дал зрителям возможность обратиться к своему другу и коллеге.

Пока врачи борются за жизнь Костомарова, Авербух отправился в гастрольный тур по 25 городам России. Первым артиста с его ледовым шоу принял Череповец. На месте проведения мероприятия были установлены специальные ящики, в которые любой желающий мог оставить письмо Костомарову, пишет «Спорт-Экспресс».

Олимпийский чемпион Роман Костомаров уже два месяца борется за жизнь. По данным СМИ, он перенес второй инсульт, который привел к закупорке сосудов в мозге. Какие последствия могут возникнуть у спортсмена после перенесенного приступа и о его причинах — в материале «Вечерней Москвы».

До этого сообщалось, что врачи сумели оперативно отреагировать на внезапно появившиеся проблемы с сосудами головного мозга у фигуриста Романа Костомарова.

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