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Приметы и советы

Эксперт Урюков дал советы по покупке электромобилей

Араз Салехов
Общество
Эксперт Урюков дал советы по покупке электромобилей
Фото: Unsplash

При покупке электромобиля россиянам стоит обращать внимание на модели с увеличенным запасом хода, произведенные в России, а не ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом рассказал эксперт инфраструктурного центра «Автонет» НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков.

— Сейчас батарейные машины активно завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Но надо понимать, что полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок, — сказал он.

По его мнению, ввезенная по параллельному импорту машина может быть не подготовлена к российским холодам. В том случае, если марка электрокара не имеет значения, эксперт рекомендует обратить внимание на отечественный бренд Evolute. При покупке на него распространяется государственная субсидия: скидка 25 процентов (но не более 625 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.

Дилерские центры в Москве готовятся к продажам электрической версии «Москвича-3». «Вечерняя Москва» разбиралась, что представляет собой новый автомобиль, будет ли он востребован и есть ли возможность приобрести его в данный момент.

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