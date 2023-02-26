Эксперт Урюков дал советы по покупке электромобилей

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При покупке электромобиля россиянам стоит обращать внимание на модели с увеличенным запасом хода, произведенные в России, а не ввезенные в страну по параллельному импорту. Об этом рассказал эксперт инфраструктурного центра «Автонет» НТИ на базе Московского Политеха Юрий Урюков.

— Сейчас батарейные машины активно завозят в РФ по схеме параллельного импорта. Но надо понимать, что полноценной гарантийной и сервисной поддержкой обеспечены модели лишь из официальных поставок, — сказал он.

По его мнению, ввезенная по параллельному импорту машина может быть не подготовлена к российским холодам. В том случае, если марка электрокара не имеет значения, эксперт рекомендует обратить внимание на отечественный бренд Evolute. При покупке на него распространяется государственная субсидия: скидка 25 процентов (но не более 625 тысяч рублей), сообщает РИА Новости.

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