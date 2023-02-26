В России за сутки выявили 9574 новых случая коронавируса
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За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9574 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».
Кроме того, за указанный период официально подтвердили 31 летальный исход, связанный с выявленным заболеванием. Также 880 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.
После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 9774 пациента, отмечается на портале.
22 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что число случаев заболевания и смертей от COVID-19 снизилось на 89 процентов и 62 процента соответственно во всем мире за последние 28 дней от момента публикации заявления. За указанный период в мире было зарегистрировано около 5,3 миллиона новых случаев коронавируса и более 48 тысяч смертей от заболевания.
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