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Движение автобусов по Новоалексеевской улице восстановили

Полина Долганова
Араз Салехов
Происшествия
Движение автобусов по Новоалексеевской улице восстановили
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, Новоалексеевская улица, 5с2 Карта всех событий

Движение автобусов 714-го маршрута восстановили после аварии на Новоалексеевской улице. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение автобусов по Новоалексеевской улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Задержка автобусного маршрута № 714 произошла из-за ДТП в районе Новоалексеевской улицы, дома 5, строения 1.

В минувший вторник, 21 февраля, два автомобиля попали в ДТП на трамвайных путях на Судостроительной улице. В связи с этим временно задерживались трамваи № 47 и 49.

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