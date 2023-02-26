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Автомобилистов призвали быть бдительными из-за гололеда в Москве

Василий Плиткин

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Погода в Москве
Город
Автомобилистов призвали быть бдительными из-за гололеда в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Гололедица может образоваться в столице 26 февраля после 18:00 из-за колебаний температуры. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— По прогнозам синоптиков, после 18:00 в столице ожидается переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы, — говорится в сообщении.

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями. Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

До конца выходных в столице ожидается оттепель. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что теплая погода сохранится до начала новой недели.

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