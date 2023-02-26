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«Панцирь льда»: синоптик Тишковец предупредил о похолодании в Москве

Евгений Силаев

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Погода в Москве
Город
«Панцирь льда»: синоптик Тишковец предупредил о похолодании в Москве
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшее время на Москву обрушится холодный атмосферный фронт, из-за которого начнется метель. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Морозцы схватят дороги панцирем льда, — сказал синоптик.

По информации синоптика, из-за метели видимость снизится до 300 метров. Ожидается, что температура в городе опустится ниже нуля, написал Тишковец в Telegram-канале.

Замначальника Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на ближайшую неделю.

По словам синоптика, в столице ожидается снежная и облачная погода. При этом температура воздуха будет колебаться от минус двух до плюс одного градуса.

Комплекс городского хозяйства Москвы 26 февраля предупредил жителей столицы о гололеде на дорогах. Водителям рекомендуется быть бдительными во время поездок.

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