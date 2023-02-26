WSJ: Минэнерго США нашло причину пандемии коронавируса

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Министерство энергетики США установило причину начала пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 16 февраля, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, ведомство пришло к выводу, что COVID-19 распространился в результате лабораторной утечки. Примечательно, что ранее похожей версии придерживалось Федеральное бюро расследований (ФБР), отмечает WSJ.

18 февраля глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, член Политбюро Ван И заявил, что Китай успешно преодолел пандемию коронавируса. Поднебесная первой в мире столкнулась с COVID-19.

ВОЗ сообщила о существенном снижении заболеваемости коронавирусом в мире. По информации организации, смертность в результате заражения COVID-19 также идет на спад.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».