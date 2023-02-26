Прокуратура взяла на контроль ДТП с бетономешалкой в Лефортовском тоннеле
Прокуратура ЮВАО контролирует установление обстоятельств ДТП в Лефортовском тоннеле и соблюдение прав участников аварии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 26 февраля.
— Водитель автобетоносмесителя, двигаясь по Лефортовскому тоннелю, совершил столкновение с легковыми транспортными средствами, с последующим опрокидыванием на проезжую часть, — сказала правоохранитель.
В результате дорожной аварии пострадавших нет, резюмировала Нефедова.
Как сообщает Дептранс Москвы, 26 февраля в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.
В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто. Также перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.