Прокуратура взяла на контроль ДТП с бетономешалкой в Лефортовском тоннеле

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Прокуратура ЮВАО контролирует установление обстоятельств ДТП в Лефортовском тоннеле и соблюдение прав участников аварии. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 26 февраля.

— Водитель автобетоносмесителя, двигаясь по Лефортовскому тоннелю, совершил столкновение с легковыми транспортными средствами, с последующим опрокидыванием на проезжую часть, — сказала правоохранитель.

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В результате дорожной аварии пострадавших нет, резюмировала Нефедова.

Как сообщает Дептранс Москвы, 26 февраля в Лефортовском тоннеле грузовик столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП движение по внешней стороне ТТК полностью перекрыто. Также перекрыт съезд с шоссе Энтузиастов на внешнюю сторону ТТК.