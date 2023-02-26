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Движение по М11 в сторону Москвы перекрыли из-за массового ДТП

Василий Плиткин
Происшествия
Движение по М11 в сторону Москвы перекрыли из-за массового ДТП
Фото: УМВД России по Новгородской области

Число попавших в ДТП в Новгородской области машин выросло до 41, движение в сторону Москвы перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД в воскресенье, 26 февраля.

— В результате происшествия один человек погиб, пятеро госпитализированы (четверо детей и одна женщина) в медицинские учреждения, — передает Telegram-канал ведомства.

Видео: МЧС России

Случай, о котором идет речь, произошел на 504-м километре трассы М11 «Нева» из-за сильного гололеда. Объезд участка ДТП возможен с 545-го километра трассы М11 «Нева» по дороге федерального значения М10 «Россия».

На месте аварии работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС и правоохранительные органы. Для водителей организованы пункты обогрева: там предусмотрены питание, горячий чай, зарядные устройства для автомобилей и телефонов, а также аптечка для оказания первой помощи.

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