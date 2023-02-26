Движение по трассе М11 частично открыли в Новгородской области

Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области

Движение по трассе М11 в Новгородской области, на которой произошло массовое ДТП, частично открыли. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе «Автодора».

— Движение будет идти по одной полосе. На 503-м километре ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению, — говорится в Telegram-канале организации.

В «Автодоре» отметили, что проехать по трассе смогут только водители, которые едут из Москвы.

26 февраля на 504-м километре трассы М11 «Нева» из-за сильного гололеда произошла авария. Объезд участка ДТП возможен с 545-го километра трассы М11 «Нева» по дороге федерального значения М10 «Россия».

Для водителей организованы пункты обогрева: там предусмотрены питание, горячий чай, зарядные устройства для автомобилей и телефонов, а также аптечка для оказания первой помощи.

Число попавших в ДТП в Новгородской области автомобилей достигло 41. В результате происшествия один человек погиб, пятеро госпитализированы.