Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Движение по трассе М11 частично открыли в Новгородской области

Евгений Силаев
Происшествия
Движение по трассе М11 частично открыли в Новгородской области
Фото: ГУ МЧС России по Новгородской области

Движение по трассе М11 в Новгородской области, на которой произошло массовое ДТП, частично открыли. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в пресс-службе «Автодора».

— Движение будет идти по одной полосе. На 503-м километре ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению, — говорится в Telegram-канале организации.

В «Автодоре» отметили, что проехать по трассе смогут только водители, которые едут из Москвы.

26 февраля на 504-м километре трассы М11 «Нева» из-за сильного гололеда произошла авария. Объезд участка ДТП возможен с 545-го километра трассы М11 «Нева» по дороге федерального значения М10 «Россия».

Для водителей организованы пункты обогрева: там предусмотрены питание, горячий чай, зарядные устройства для автомобилей и телефонов, а также аптечка для оказания первой помощи.

Число попавших в ДТП в Новгородской области автомобилей достигло 41. В результате происшествия один человек погиб, пятеро госпитализированы.

Москва ДТП Нижегородская область
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обещать — и не жениться: почему число женщин, обманутых «жиголо из Тиндера», перевалило за полсотни

Все мнения
О проекте