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В Белом доме оценили версию о лабораторном происхождении COVID-19

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
В Белом доме оценили версию о лабораторном происхождении COVID-19
Фото: whitehouse

Министерство энергетики США действительно привлечено к исследованиям причин начала пандемии коронавируса. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщили в Белом доме.

Таким образом власти прокомментировали публикацию газеты The Wall Street Journal о причинах начала пандемии COVID-19. В Белом доме отметили, что точные причины утечки вируса остаются неизвестными, передает РИА Новости.

WSJ сообщила, что причиной пандемии коронавируса стала лабораторная утечка. По информации издания, к таким выводам пришло Министерство энергетики США, о чем доложило правительству.

ВОЗ сообщила о существенном снижении заболеваемости коронавирусом в мире. По информации организации, смертность в результате заражения COVID-19 также идет на спад.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает рисков повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

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