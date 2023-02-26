Тело мужчины обнаружили в Москве-реке
Замоскворецкая межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой по факту обнаружения тела человека в акватории Москвы-реки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 26 февраля.
— Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела человека в акватории Москвы-реки, — сказала Нефедова.
По предварительным данным, прохожий обнаружил тело мужчины в районе дома № 8 на Берсеневской набережной. Для установления причины смерти назначены вскрытие и судебно-медицинская экспертиза.
Похожий случай произошел 31 января на юго-востоке Москвы на территории мусороперерабатывающего предприятия. Тогда было обнаружено тело погибшей женщины.
По предварительным данным, при осмотре трупа женщины 40–45 лет были обнаружены множественные травмы головы, ссадины и раны. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».