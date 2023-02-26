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Тело мужчины обнаружили в Москве-реке

Евгений Силаев
Происшествия
Тело мужчины обнаружили в Москве-реке
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва
Москва, Берсеневская набережная, 8с1 Карта всех событий

Замоскворецкая межрайонная прокуратура взяла на контроль ход проверки, проводимой по факту обнаружения тела человека в акватории Москвы-реки. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в воскресенье, 26 февраля.

— Замоскворецкая межрайонная прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту обнаружения тела человека в акватории Москвы-реки, — сказала Нефедова.

По предварительным данным, прохожий обнаружил тело мужчины в районе дома № 8 на Берсеневской набережной. Для установления причины смерти назначены вскрытие и судебно-медицинская экспертиза.

Похожий случай произошел 31 января на юго-востоке Москвы на территории мусороперерабатывающего предприятия. Тогда было обнаружено тело погибшей женщины.

По предварительным данным, при осмотре трупа женщины 40–45 лет были обнаружены множественные травмы головы, ссадины и раны. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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