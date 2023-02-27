Посол России в ФРГ назвал поставку танков Украине крайне опасным решением

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Решение немецких властей о поставке танков Leopard Киеву является крайне опасным и способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Он напомнил, что власти Германии не просто одобрили поставку Киеву такой техники, но и дали согласие другим странам, на вооружении которых находятся эти танки, реэкспортировать ее на Украину. При этом дипломат добавил, что была нарушена заповедь, которая служила на протяжении послевоенных десятилетий одним из основополагающих принципов внешней политики ФРГ. Она предусматривала запрет на поставки немецких вооружений в зоны конфликтов.

— Расцениваем подобное решение как крайне опасное. Оно однозначно способствует переводу конфликта на новый уровень эскалации и прямо противоречит прежним заявлениям германских политиков о нежелании ФРГ становиться его стороной, — подчеркнул Нечаев в эфире телеканала RT DE.

Действия Берлина, по его словам, говорят об отказе Берлина от признания своей исторической ответственности перед российским народом за преступления нацизма в годы Великой Отечественной войны.

В конце января Нечаев заявлял, что решение Германии отправить Украине танки Leopard 2 выводит конфликт на новый уровень противостояния.