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Белый дом считает неактуальным вопрос возвращения Крыма Украине

Егор Провоторов
В мире
Белый дом считает неактуальным вопрос возвращения Крыма Украине
Фото: shutterstock

США сейчас обязаны сосредоточиться на помощи Украине вернуть территории вдоль линии соприкосновения, а вопрос относительно принадлежности Крыма будет рассматриваться в предстоящем будущем. Об этом в воскресенье, 26 февраля, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

Чиновник подчеркнул, что вопрос Крыма и «вопрос того, что случится дальше — к этому мы еще придем», однако сейчас необходимо сосредоточиться на «ближайших целях». В эфире телекомпании NBC он призвал американские власти действовать быстро и решительно, чтобы помочь Киеву вернуть территории вдоль линии соприкосновения сторон.

Накануне председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Украина не обладает достаточными возможностями для захвата Крыма.

До этого Салливан заявил, что США не видят изменений в готовности ядерных сил России и поддерживают регулярные прямые контакты с Москвой по данной теме. По его словам, Соединенные Штаты поддерживают контакты с российскими коллегами, чтобы избежать просчетов в данном вопросе.

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