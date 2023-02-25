Картаполов: Украине не хватит сил для захвата Крыма

Фото: Пресс-служба Госдумы

Украина не обладает достаточными возможностями для захвата Крыма. Об этом в субботу, 25 февраля, заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Они этого очень хотят, и на возврате Крыма у них во многом построена пропаганда. Но что касается возможностей — их у них на сегодняшней день нет никаких, — сказал он.

Однако, уточнил Картаполов, это не означает, что Киев откажется от попыток вернуть Крым силовым путем. Именно поэтому за ситуацией следует внимательно следить, чтобы избегать возможных провокаций и диверсий, пояснил парламентарий.

Кроме того, поставленная Киеву странами Запада военная помощь никак не поможет ВСУ осуществить захват полуострова, передает слова Картаполова ТАСС.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в Крыму «легитимными целями» для Вооруженных сил Украины.

Как рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» политолог Юрий Светов, после получения нового оружия ВСУ не упустят возможности нанести удары по Крыму и другим важным инфраструктурным объектам региона. По его мнению, после подрыва Крымского моста к любым угрозам со стороны Киева и Вашингтона стоит относиться очень серьезно.