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Американский конгрессмен Маккол допустил возможность поставок Украине F-16

Егор Провоторов
В мире
Американский конгрессмен Маккол допустил возможность поставок Украине F-16
Фото: shutterstock

Вопрос относительно поставок на Украину истребителей F-16 не был снят с повестки, заявил в воскресенье, 26 февраля, глава комитета палаты представителей конгресса США по международным делам Майкл Маккол.

По его словам, при достаточном давлении конгресса с обеих сторон, Соединенные Штаты могут дать Украине то, что ей «нужно для победы». В интервью телеканалу ABS News конгрессмен подчеркнул, что считает обоснованными поставки Киеву самолетов и ракетных комплексов ATACMS.

Маккол также выразил уверенность, что в случае предоставления Киеву «правильных» вооружений, Вашингтону не придется помогать украинской стороне «слишком долго».

До этого президент Польши Анджей Дуда в интервью одному из американских телеканалов заявил, что западные страны должны передать украинским войскам истребители, если киевские власти в них нуждаются. Он добавил, что у Варшавы есть советские истребители МиГ-29, для полета на которых украинским пилотам не нужно проходить дополнительную подготовку, однако поставки западных самолетов властям Украины в данный момент находятся под вопросом.

Украина США Истребители
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