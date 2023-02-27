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Иран поддержал инициативу Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине

Егор Провоторов
В мире
Иран поддержал инициативу Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине
Фото: shutterstock

Иран выразил поддержку инициативам Китая по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в распространенном в воскресенье, 26 февраля, заявлении Министерства иностранных дел Ирана.

В тексте документа говорится, что настало время активизировать настоящую дипломатию, которая поможет положить конец конфликту и действиям, которые «разжигают войну», в том числе односторонним санкциям.

Тегеран в очередной раз подтвердил, что отвергает подобные методы западных стран, предпочитая диалог и дипломатию в целях разрешения межгосударственных споров. Кроме того, власти Ирана выразили готовность принять участие в мирном урегулировании украинского конфликта, а также любых инициативах, которые могли бы «облегчить человеческие страдания».

24 февраля Министерство иностранных дел Китая опубликовало план урегулирования конфликта на Украине, состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению военных действий, избежанию эскалации и поддержке движения России и Украины к диалогу.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал предложения КНР по урегулированию текущего конфликта не планом действий, а размышлениями военно-политического руководства Китая.

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