В конгрессе США заявили о планах Китая поставить РФ сотни беспилотников
Председатель комитета палаты представителей американского конгресса по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай якобы рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Об этом он заявил, ссылаясь на данные разведки.
— У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России, — заявил Маккол в комментарии американскому телеканалу ABC News.
Конгрессмен также утверждает, что кроме дронов Пекин якобы может поставить России и другое летальное оружие. По его словам, для достижения договоренности по этому вопросу на следующей неделе должна состояться встреча президента России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
В минувшую субботу, 25 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал официальный визит в Китай на фоне публикации мирного плана Пекина по Украине. Свою поездку политик запланировал на начало апреля.
Речь идет о предложенной Китаем инициативе по урегулированию украинского кризиса. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.