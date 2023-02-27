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В конгрессе США заявили о планах Китая поставить РФ сотни беспилотников

Егор Провоторов
В мире
В конгрессе США заявили о планах Китая поставить РФ сотни беспилотников
Фото: shutterstock

Председатель комитета палаты представителей американского конгресса по международным делам Майкл Маккол заявил, что Китай якобы рассматривает возможность поставки России сотни беспилотников. Об этом он заявил, ссылаясь на данные разведки.

— У нас есть сообщения разведки о том, что они рассматривают возможность отправки сотни дронов России, — заявил Маккол в комментарии американскому телеканалу ABC News.

Конгрессмен также утверждает, что кроме дронов Пекин якобы может поставить России и другое летальное оружие. По его словам, для достижения договоренности по этому вопросу на следующей неделе должна состояться встреча президента России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

В минувшую субботу, 25 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал официальный визит в Китай на фоне публикации мирного плана Пекина по Украине. Свою поездку политик запланировал на начало апреля.

Речь идет о предложенной Китаем инициативе по урегулированию украинского кризиса. Согласно идее, для разрешения конфликта необходимо отказаться от менталитета холодной войны, а также следует уважительно относиться к законным интересам безопасности всех государств.

Украина Россия США Китай Беспилотники
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