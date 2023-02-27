Ефимов: Москва одобрила строительство 24 производственных объектов в 2022 году

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Москва в минувшем году предоставила разрешения на строительство 24 производственных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 27 февраля.

— В результате в Москве появятся предприятия легкой,автомобилестроительной, машиностроительной, строительной, химической и других отраслей, — сказал представитель мэрии.

Общая площадь объектов составит 295,8 тысячи квадратных метров, уточнил он. Стимулирование создания новых производств является одним из приоритетов властей Москвы.

Так, инвесторам доступна аренда земельных участков сроком на 5 лет без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

Например, в 2022-м было выдано 8 разрешений на возведение предприятий в рамках реализации МаИП. Общая их площадь превышает 109 тысяч «квадратов», уточнил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В частности, там появятся предприятия по производству строительных товаров и выпуску лекарств. Всего будет создано более 500 новых рабочих мест.

В 2022 году для реализации МаИП городское правительство заключило 89 договоров аренды земельных участков общей площадью более 168 гектаров. Ефимов пояснил, что за 5 лет инвесторы возведут 20 школ и детских садов, 8 спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.