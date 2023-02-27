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Сергей Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин: В 2022 году объем грантов для НКО был увеличен в полтора раза
Фото: Личный блог Сергея Собянина

Порядка 30 тысяч некоммерческих организаций (НКО) работают в столице. В прошлом году объем их финансирования увеличился до 600 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Некоммерческие организации, зарегистрированные более года назад, могут получить на реализацию своих проектов до пяти миллионов рублей. А те, что работают от шести месяцев до года, — до 500 тысяч рублей, — рассказал глава города.

Победителями конкурса стали 92 организации, которые получили грантовую поддержку. С помощью грантов в Москве планируют реализовать 56 молодежных инициатив. Например, в городе пройдет фестиваль уличных видов спорта «НаСпорте» от центра «УНИКА», добавил мэр.

Также в столице состоятся мастер-классы «Школы первой помощи детям» от центра «Мария мама». В свою очередь фонд продовольствия «Русь» подготовил проект, который вдохновит горожан не выбрасывать еду, а вовлекаться в благотворительность, написал Собянин в своем блоге.

За 2022 год возможностями столичных коворкинг-центров для социально ориентированных некоммерческих организаций воспользовались 60 тысяч человек.

Некоммерческие организации (НКО) Москва Сергей Собянин
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