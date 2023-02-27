Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Россия своими территориями не торгует»: в Госдуме ответили США по поводу статуса Крыма

Лейла Алиева
В мире
«Россия своими территориями не торгует»: в Госдуме ответили США по поводу статуса Крыма
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Крым будет принадлежать России всегда, а статус полуострова обсуждаться ни с кем не будет. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в понедельник, 27 февраля.

— США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет. Этот вопрос закрыт окончательно. Россия своими территориями не торгует и способна их защитить, — подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем, это подтверждают цифры голосования на референдуме, который провели в соответствии с уставом ООН и нормами международного права, передает РИА Новости.

Данное заявление стало ответом на высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который допустил пересмотр вопроса принадлежности Крыма в будущем. По мнению Салливана, поддержка США в конечном итоге позволит «восстановить территориальную целостность» Украины.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Данная задача стоит в Киеве как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически.

Крым Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте