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Крым будет принадлежать России всегда, а статус полуострова обсуждаться ни с кем не будет. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев в понедельник, 27 февраля.

— США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет. Этот вопрос закрыт окончательно. Россия своими территориями не торгует и способна их защитить, — подчеркнул он.

Депутат также напомнил, что Крым был присоединен к России демократическим путем, это подтверждают цифры голосования на референдуме, который провели в соответствии с уставом ООН и нормами международного права, передает РИА Новости.

Данное заявление стало ответом на высказывание советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который допустил пересмотр вопроса принадлежности Крыма в будущем. По мнению Салливана, поддержка США в конечном итоге позволит «восстановить территориальную целостность» Украины.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым. Данная задача стоит в Киеве как стратегическая, но непонятно, готовы ли украинцы к ней тактически.