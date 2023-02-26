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Белый дом допустил пересмотр вопроса принадлежности Крыма в будущем

Евгений Силаев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Белый дом допустил пересмотр вопроса принадлежности Крыма в будущем
Фото: Unsplash

Вопрос принадлежности Крыма может быть пересмотрен в будущем, несмотря на позицию России. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем, — цитирует Салливана NBC News.

Чиновник подчеркнул, что Украине стоит сконцентрироваться на более актуальных вопросах. По мнению Салливана, поддержка США в конечном итоге позволит «восстановить территориальную целостность» Украины.

Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет пообещал ВСУ неприятный сюрприз в случае атаки на юге. Он подчеркнул, что Россия готова и может ответить на любую агрессию, направленную против нее.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва будет реагировать на поставку Киеву западного вооружения. По мнению главы ведомства, в таком случае России придется отодвигать угрозу от своих границ.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что Украина действительно может готовиться к атаке на Крым.

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