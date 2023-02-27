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Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

Лейла Алиева
Происшествия
Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка
Фото: shutterstock

Приморский краевой суд принял решение отменить приговор депутату законодательного собрания Приморья Артему Самсонову по делу о растлении несовершеннолетнего. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-секретарь суда Елена Оленева.

— Приговор в отношении Самсонова отменен, уголовное дело передано на новое судебное разбирательство со стадии подготовки к судебному заседанию в тот же суд иному составу суда, — рассказала она.

Самсонова освободили из-под стражи и изменили меру пресечения на домашний арест сроком на три месяца, передает РИА Новости.

В ноябре 2021 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о педофилии в отношении Артема Самсонова. По версии следствия, депутат показывал 11-летнему ребенку «предмет интимного характера», рассказывая о том, как им пользоваться. Это происходило на базе отдыха во Владивостоке.

Во время обыска в квартире Самсонова рядом с его домом собрались местные депутаты от КПРФ, общественные активисты и представители СМИ.

20 сентября прошлого года суд приговорил Самсонова к 13 годам колонии строгого режима по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

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