Ефимов анонсировал строительство детсада и школы на проспекте Буденного

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Москва, проспект Будённого Карта всех событий

Город предоставил застройщику участок на проспекте Буденного для возведения образовательного комплекса из детсада и школы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 27 февраля.

— На востоке столицы запланировано строительство образовательного комплекса на 525 мест, который будет состоять из школы для 350 учеников и детского сада на 175 воспитанников, — сказал представитель мэрии.

Строительство будет реализовано за счет средств адресной инвестиционной программы Москвы в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта. Площадь объекта составит 9,7 тысячи «квадратов».

Застройщик получил участок площадью 1,2 гектара в районе Соколиная Гора, пояснил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Завершить строительство объекта инвестору будет необходимо в течение 5 лет, на которые заключен договор аренды, пояснил он.

В 2022 году для размещения многофункциональных центров в Москве выделили 25 гектаров земли, а для школ и детских садов — 23 гектара, для спортивных комплексов предусмотрено еще 12 гектаров, для транспортных проектов — более 11 гектаров земельных участков.