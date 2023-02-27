Врач Тананакина рассказала, как не нанести организму вред во время поста

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Религиозные посты могут быть полезны для организма с точки зрения похудения, однако нужно соблюдать ряд правил, чтобы не нанести вред здоровью. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Эксперт пояснила, что с точки зрения диетологии пост представляет собой временное воздержание от животной пищи.

Как подчеркнула эндокринолог, чтобы не нанести вред здоровью, необходимо помнить, что организму необходимы белки, жиры и углеводы. В дни поста основным источником белка выступают орехи, бобовые, крупы. Эти продукты помогают организму построить новые клетки.

Также важно получать достаточное количество растительного белка.

По словам диетолога, во время поста не стоит увлекаться картофелем и макаронными изделиями — это может привести к набору лишнего веса, передает РИАМО.

В свою очередь диетолог Наталья Круглова назвала самые вредные продукты для завтрака. По ее словам, людям не стоит пить натощак сок цитрусовых, крепкий кофе, сдобную выпечку и особенно алкоголь, передает ФАН.

В понедельник, 27 февраля, у православных верующих начинается Великий пост, который продлится до 15 апреля. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, как разнообразить стол в этот период.