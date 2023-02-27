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Помещения под открытие продуктовых магазинов выставили на торги в Южном Тушине и Печатниках

Лейла Алиева
Город
Помещения под открытие продуктовых магазинов выставили на торги в Южном Тушине и Печатниках
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, улица Полбина Карта всех событий

Два нестационарных торговых объекта выставили на торги под открытие продуктовых магазинов в Южном Тушине и Печатниках. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Столичные предприниматели приглашаются к участию в аукционах на право открытия продовольственных магазинов шаговой доступности. Площадь каждого объекта — 56,5 квадратного метра. Павильоны располагаются в жилых кварталах рядом с остановками общественного транспорта, — рассказал он.

Первое помещение расположено на бульваре Яна Райниса, а второе — на улице Полбина. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 марта, аукционы пройдут 15 марта на электронной площадке «Росэлторг».

Павильоны с необходимым торговым и электрооборудованием уже установлены. В них можно будет продавать мясо, рыбу, хлеб, молочные продукты, бакалею, гастрономию, кондитерские изделия, фрукты, овощи, мороженое и напитки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одно помещение площадью более 252 квадратных метров выставят на продажу в столичном районе Северное Тушино. Объект имеет два отдельных входа, а будущий собственник сможет использовать его по своему усмотрению.

торг Район Печатники Район Южное Тушино
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