В России за сутки выявили 9580 новых случаев коронавируса

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За прошедшие сутки в российских регионах зафиксировали 9580 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщили на портале «Стопкоронавирус.рф».

Кроме того, за указанный период официально подтвердили 30 летальных исходов, связанных с выявленным заболеванием. Также 786 человек были госпитализированы в медицинские учреждения с подтвержденным коронавирусом.

Фото: стопкоронавирус.рф

После прохождения лечения под присмотром специалистов за минувшие сутки полностью выздоровели 9250 пациентов, отмечается на портале.

Вакцинация от коронавируса облегчает течение заболевания, но не исключает риски повторного заражения. О том, как долго активны антитела и как защититься от вируса, — в материале «Вечерней Москвы».

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о риске заболеть холерой для более чем миллиарда людей. Врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «ВМ» заявила, что холера — острая кишечная антропонозная инфекция, для которой характерна высокая контагиозность, то есть она отличается высокой заразностью. Как отметила инфекционист, холера опасна тем, что вызывает тяжелую и выраженную диарею, которая приводит не только к потере воды организмом, но и жизненно важных веществ — электролитов, калия и натрия. А без них человек попросту не выживет.