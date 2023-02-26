ВОЗ предупредила о риске заболеть холерой для более чем миллиарда людей. Что важно знать о болезни

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Холера — острая кишечная антропонозная инфекция, для которой характерна высокая контагиозность, то есть она отличается высокой заразностью. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, комментируя сообщение ВОЗ о том, что более миллиарда людей на планете подвержены риску заражения холерой.

Симптомы и опасность холеры

Холера передается контактно-бытовым путем, через пищу, питьевую воду и загрязненные водоемы, предупредила Мескина. Среди основных симптомов болезни выделяют следующие:

жуткая диарея, сопровождающаяся зловонным стулом;

головная боль;

повышенная слабость;

мышечные судороги;

рвотные позывы;

цианоз;

сильное обезвоживание.

Как отметила инфекционист, холера опасна тем, что вызывает тяжелую и выраженную диарею, которая приводит не только к потере воды организмом, но и жизненно важных веществ — электролитов, калия и натрия. А без них человек попросту не выживет.

— Из-за большой потери влаги приходится восполнять жидкость в организме специальными средствами. А иногда это десятки литров, — заметила врач.

Профилактические меры

По словам специалиста, меры профилактики классические. То есть перед приемом пищи нужно тщательно мыть руки, производить в доме влажную уборку с обеззараживанием всех поверхностей, которых чаще всего касаются члены семьи.

— Гражданам, выезжающим в экзотические страны, лучше изучить эпидемиологическую обстановку в регионе, куда они собираются с визитом, — порекомендовала Мескина.

Также медик напомнила, что употребление пищи в непроверенных местах, особенно за пределами страны, чревато последствиями. Как раз чаще всего так люди и заражаются холерой и иными кишечными инфекциями.

Как борются с недугом

Снижение заболеваемости после ввоза возбудителя в страну достигается разобщенностью населения и карантином.

— Вводится также социальная дистанция, используются защитные средства — маски, перчатки и санитайзеры, — объяснила медик.

При этом врач уточнила, что холера — не коронавирус, с ней куда проще бороться. А значит, и остановить ее в случае выявления в РФ будет значительно проще, считает медик.

Есть ли вакцина

Вакцина от холеры в России имеется, сообщила инфекционист. Но пациентов прививают лишь в тех случаях, когда есть эпидемиологические показатели.

— Эффективность вакцины высока: она защищает на 85 процентов от заражения. Что правда — иммунитет непродолжительный после болезни, его хватает менее чем на год. Затем возникает необходимость ревакцинации, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Россия готова

По словам Мескиной, в минувшем году всплеск заболеваемости холерой был зафиксирован в Африке и Юго-Восточной Азии. В связи с этим Роспотребнадзор издал памятку о мерах предосторожности в случае завоза опасного недуга в страну, также были проведены учения и разработаны действия, которые позволят воспрепятствовать дальнейшему распространению болезни.

— Эти разработки сохраняют актуальность и сегодня. К тому же Россия — это довольно холодная страна, в которой особенно в зимнее время данная инфекция не имеет шансов на выживание. Так как она чувствует себя комфортно в жарких регионах, — заключила инфекционист.