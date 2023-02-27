МИД КНР отреагировал на желание Зеленского встретиться с Си Цзиньпином

Фото: Pixabay

Китай поддерживает диалог с каждой из сторон украинского конфликта. Об этом в понедельник, 27 февраля, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

— Позиция Китая по украинскому кризису последовательная и ясная. В ее основе лежит содействие мирным переговорам и содействие политическому урегулированию кризиса. Мы поддерживаем постоянный контакт с соответствующими сторонами, включая Украину, — приводит ее слова РИА Новости.

В августе прошлого года Зеленский призвал Китай объединиться с Западом против России. Отвечая на вопрос студента о позиции КНР относительно кризиса на Украине, Зеленский сказал, что предпочел бы, чтобы Пекин присоединился к западным странам, которые осудили специальную военную операцию РФ.

Позже украинский лидер заявил о желании обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», почему китайский лидер не согласится на встречу с украинским коллегой.