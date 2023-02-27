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Андрей Бочкарев: В Хорошево-Мневниках появится парк в 12 метрах над уровнем города

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев: В Хорошево-Мневниках появится парк в 12 метрах над уровнем города
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столичном районе Хорошево-Мневники специалисты возведут парк площадью около одного гектара в 12 метрах над уровнем города. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в ходе строительства новых жилых кварталов в городе будут появляться не только новое жилье, но и необходимая инфраструктура, а также парковые зоны.

— Например, в реконструированном 75-м квартале района Хорошево-Мневники появится многоуровневый ландшафтный парк. Инвестор оборудует его на стилобате жилого комплекса, — рассказал он.

Начало строительных работ запланировано на лето 2023 года. По словам заммэра, инфраструктура парка разработана по принципу «функция в каждом метре» — в частности, здесь планируется оборудовать теннисный корт, пространства для работы и занятий спортом.

Мэр Москвы Сергей Собянин 10 февраля заявил, что в этом году специалисты будут вести работы по благоустройству на юге столицы в пойме реки Жужи. Там планируется расчистить заброшенное русло реки, создать прогулочный маршрут с местами для отдыха, оборудовать пешеходный мостик, организовать спортивную зону и открыть игровые площадки.

Строительство Москва Андрей Бочкарев Парки
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