Казахстан ликвидировал торговое представительство в России

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Казахстан принял решение ликвидировать торговое представительство в России. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов.

— Ликвидировать государственное учреждение торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Такое решение связано с оптимизацией работы госорганов, оно не повлияет на функционирование торгового представительства России в республике и на развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества в целом, уточняется в постановлении.

Информация о закрытии торгового представительства в России появилась 1 февраля. Обсуждение данного вопроса состоялось 15 февраля.

В начале февраля власти Казахстана ужесточили процесс оформления документов на постоянное проживание для иностранцев. В связи с поправками теперь для оформления названного документа потребуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания на территории Казахстана. При этом срок действия загранпаспорта должен составлять не менее 180 календарных дней на момент отправления заявки.