Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей

Лейла Алиева
Общество
В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 27 февраля, в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, на бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать граждане, проходящие военную службу по контракту, добровольцы и мобилизованные, а также члены их семей. Кроме того, предлагается расширить перечень ситуаций, при которых может быть оказана бесплатная юрпомощь. Среди них — услуги по предоставлению денежного довольствия и отдельных выплат, а также признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим, говорится в документе.

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях — 10 процентов бюджетных мест — для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.

До этого депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.

Госдума Законы Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Великий пост — время подвига

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Вопреки худым прогнозам: как изменилась экономика России за последний год

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Доверие России к элите Запада разрушено

Александр Лосото
Александр Лосото

Бюрократизм vs здоровье: кому нужен паспорт врачебного участка

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Мнение большинства имеет вес: как понять, какие сериалы стали популярными

Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников

Спортивный дух важнее денег: в нынешних реалиях российский спорт должен научиться драться

Максим Кронгауз
Максим Кронгауз

Найдем аналоги иностранных слов: стоит ли россиянам отказываться от заимствований

Все мнения
О проекте