В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юрпомощи участникам СВО и членам их семей

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуму внесли законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и членам их семей. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 27 февраля, в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно законопроекту, на бесплатную юридическую помощь могут рассчитывать граждане, проходящие военную службу по контракту, добровольцы и мобилизованные, а также члены их семей. Кроме того, предлагается расширить перечень ситуаций, при которых может быть оказана бесплатная юрпомощь. Среди них — услуги по предоставлению денежного довольствия и отдельных выплат, а также признание гражданина безвестно отсутствующим или умершим, говорится в документе.

В конце декабря прошедшего года президент России Владимир Путин подписал закон о квоте на обучение в высших учебных заведениях — 10 процентов бюджетных мест — для героев специальной военной операции и для детей военных — участников СВО.

До этого депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении законопроект, предусматривающий начисление пенсионерам силовых ведомств пенсии без ограничений за весь период, когда она не выплачивалась своевременно.