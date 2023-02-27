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Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый век» Гусова

Степан Жирнов
Происшествия
Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый век» Гусова
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова под стражей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 27 февраля.

Суд рассмотрел жалобу подозреваемого в вымогательстве журналиста и отклонил ее. Таким образом, согласно решению Тверского районного суда, мужчина останется в СИЗО до 2 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что в отношении Гусова было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Его подозревают в координации деятельности целой группировки, которая шантажировала граждан путем публикации недостоверных негативных материалов.

3 февраля суд арестовал мужчину, а 6 февраля Гусов попробовал оспорить избранную меру пресечения.

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