Суд оставил в СИЗО администратора Telegram-канала «Новый век» Гусова

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд оставил администратора Telegram-канала «Новый век» Александра Гусова под стражей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда в понедельник, 27 февраля.

Суд рассмотрел жалобу подозреваемого в вымогательстве журналиста и отклонил ее. Таким образом, согласно решению Тверского районного суда, мужчина останется в СИЗО до 2 апреля 2023 года.

Ранее стало известно, что в отношении Гусова было возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере». Его подозревают в координации деятельности целой группировки, которая шантажировала граждан путем публикации недостоверных негативных материалов.

3 февраля суд арестовал мужчину, а 6 февраля Гусов попробовал оспорить избранную меру пресечения.