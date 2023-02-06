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Администратор Telegram-канала «Новый век» Гусов обжаловал решение суда

Евгений Белоусов
Происшествия
Администратор Telegram-канала «Новый век» Гусов обжаловал решение суда
Фото: shutterstock

Администратор Telegram-канала «Новый век» Александр Гусов обжаловал решение суда об аресте. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 6 февраля, сообщили в пресс-службе Тверского районного суда.

— В Тверской районный суд Москвы поступила жалоба подозреваемого на избрание в отношение него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Суд отправил в СИЗО Гусова на два месяца. Сообщалось, что он координировал деятельность целой группировки, которая шантажировала граждан путем публикации недостоверных негативных материалов.

На след злоумышленников вышли после того, как один бизнесмен написал заявление в полицию по факту вымогательства со стороны Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», учредителем которого является Гусов.

В ходе расследования выяснилось, что преступная группа действовала подобным образом в течение нескольких лет, в связи с чем потерпевший лишился около 12 миллионов рублей.

По данному факту и было возбуждено уголовное дело. В результате оперативно-разыскных мероприятий Гусова задержали.

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